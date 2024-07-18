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Le Parisien: Зенеский намерен обвинить Россию в срыве мирных переговоров

18 июля 2024 09:00
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Украинский лидер Владимир Зеленский намерен получить отказ от Российской Федерации, чтобы потом выдвинуть обвинения в срыве переговорного процесса. Об этом пишет ТАСС ссылкой на интервью газете Le Parisien главы Института прогнозирования и исследований безопасности в Европе (IPSE) Эмманюэль Дюпюи.

По словам Дюпюи, таким образом Зеленский демонстрирует, что протягивает руку русским, не отказавшись от условий, которые он выдвигал ранее.
 
В то же время, директор Европейского центра стратегического анализа Филипп Миго полагает, что Зеленский отдает себе отчет в неблагоприятном для Киева развитии событий на фронте.

Ранее лидер Украины заявил, что Россия обязательно должна принять участие во второй конференции по разрешению конфликта на Украине, которую планируется завершить к ноябрю.

# Международная политика

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