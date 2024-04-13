Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за сутки вырос до 12 метров

Пик паводка фиксируют в российском Оренбурге. Уровень воды в реке Урал вырос до 12 метров. Зона природного катаклизма продолжает разрастаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пик паводка фиксируют в российском Оренбурге. Уровень воды в реке Урал вырос до 12 метров. Зона природного катаклизма продолжает разрастаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под воду ушли более 12 тысяч зданий. Десятки тысяч местных жителей оказались в опасности. Они вынуждены оставлять дома и перебираться в пункты временного размещения. В убежища людей доставляют спасатели. На машинах, лодках и даже на руках выносят из затопленных зданий.
Специалисты полагают, что с большой долей вероятности вышедшая из берегов река вскоре начнет отступать. Так, в Орске жители постепенно возвращаются в свои жилища, но пока в резиновых сапогах. Воды в домах по щиколотку.