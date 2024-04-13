Прямой эфир

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за сутки вырос до 12 метров

13 апреля 2024 17:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пик паводка фиксируют в российском Оренбурге. Уровень воды в реке Урал вырос до 12 метров. Зона природного катаклизма продолжает разрастаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за сутки вырос до 12 метров-1

Под воду ушли более 12 тысяч зданий. Десятки тысяч местных жителей оказались в опасности. Они вынуждены оставлять дома и перебираться в пункты временного размещения. В убежища людей доставляют спасатели. На машинах, лодках и даже на руках выносят из затопленных зданий.

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за сутки вырос до 12 метров-4

Специалисты полагают, что с большой долей вероятности вышедшая из берегов река вскоре начнет отступать. Так, в Орске жители постепенно возвращаются в свои жилища, но пока в резиновых сапогах. Воды в домах по щиколотку.

# Наводнение # Новости России

Другие новости рубрики

Все новости
В США планируют отказаться от безвозмездной помощи Украине
13 апреля 2024 17:09

В США планируют отказаться от безвозмездной помощи Украине

Теплее всего в Афинах. На Балканах будет солнце и без осадков
13 апреля 2024 16:14

Теплее всего в Афинах. На Балканах будет солнце и без осадков

В турецкой Анталье сорвалась кабина фуникулера – один человек погиб
13 апреля 2024 14:34

В турецкой Анталье сорвалась кабина фуникулера – один человек погиб

Шольц назвал одно условие для разговора с Путиным
13 апреля 2024 14:20

Шольц назвал одно условие для разговора с Путиным

При обстреле ВСУ Токмака в Запорожье погибли 10 человек
13 апреля 2024 14:12

При обстреле ВСУ Токмака в Запорожье погибли 10 человек

Захарова прокомментировала слова японского дипломата в ООН о ядерной угрозе РФ
13 апреля 2024 13:55

Захарова прокомментировала слова японского дипломата в ООН о ядерной угрозе РФ

Число погибших в результате нападения на ТЦ в Сиднее растёт
13 апреля 2024 13:38

Число погибших в результате нападения на ТЦ в Сиднее растёт

Великобритания присоединилась к антироссийским санкциям США
13 апреля 2024 12:48

Великобритания присоединилась к антироссийским санкциям США

Япония раскритиковала Россию в Совбезе ООН, припомнив бомбардировки Хиросимы и Нагасаки
13 апреля 2024 11:47

Япония раскритиковала Россию в Совбезе ООН, припомнив бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

Рост цен на еду вызывает недовольство у жителей Греции
13 апреля 2024 10:51

Рост цен на еду вызывает недовольство у жителей Греции

Мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ в Сиднее
13 апреля 2024 10:44

Мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ в Сиднее

За сутки в Оренбурге затопило ещё 800 домов
13 апреля 2024 07:43

За сутки в Оренбурге затопило ещё 800 домов