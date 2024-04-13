Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за сутки вырос до 12 метров

Пик паводка фиксируют в российском Оренбурге. Уровень воды в реке Урал вырос до 12 метров. Зона природного катаклизма продолжает разрастаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под воду ушли более 12 тысяч зданий. Десятки тысяч местных жителей оказались в опасности. Они вынуждены оставлять дома и перебираться в пункты временного размещения. В убежища людей доставляют спасатели. На машинах, лодках и даже на руках выносят из затопленных зданий.