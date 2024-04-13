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В США планируют отказаться от безвозмездной помощи Украине

13 апреля 2024 17:09
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«Опоры» киевского режима рушатся на глазах. Война – очень затратное мероприятие, и даже копилки западных партнеров уже опустели. Так называемые союзники продолжают кормить обещаниями о финансовой помощи, но все чаще до дела не доходит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США планируют отказаться от безвозмездной помощи Украине-1

Даже главный выгодополучатель Вашингтон пытается выйти из игры с участием Киева, хотя сам же ее и затеял. Что, собственно, неудивительно. Госдолг Соединенных Штатов еще в конце 2023-го взлетел до 34 триллионов долларов. И растет он куда быстрее экономики. Поэтому США так активно втягивают в конфликт европейские страны: это способ переложить на ЕС свои финансовые обязательства перед Украиной. К слову, Дональд Трамп, который имеет все шансы вернуться в Белый дом, заявил открыто: безвозмездная помощь Украине под большим вопросом.

В США планируют отказаться от безвозмездной помощи Украине-4

Дональд Трамп, экс-президент США:
Что касается законопроекта о помощи Украине, мы рассматриваем его прямо сейчас. Мы думаем о том, чтобы сделать его в форме кредита, а не просто подарка.

Что касается стран Евросоюза, многие из них и сами оказались на дне экономической ямы. В том числе из-за помощи Украине. Местные жители крайне недовольны политикой своих властей и уже показали, что бывает, когда правительство игнорирует потребности своего народа. Континент на грани очередной волны протестов, и еврочиновники это понимают. Еще пара заявлений о траншах Киеву, и терпение людей лопнет.

# Международная политика # Дональд Трамп

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