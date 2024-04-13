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В турецкой Анталье сорвалась кабина фуникулера – один человек погиб

13 апреля 2024 14:34
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В Анталии, Турция, 12 апреля 2024 года с высоты упала кабина фуникулера, в результате чего пострадали люди. На место прибыли спасатели и пожарные – кабинки оставались «висеть» над высотой с находящимися внутри людьми. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из свидетелей заметил, что перед тем, как кабинка рухнула, он услышал громкий хлопок. Мэр подтвердил смерть одного человека, а также заявил, что в 25 кабинках осталось 184 человека и их планируется вывезти на вертолетах. При этом по данным СМИ, семь человек пострадали, в том числе два ребенка.

# Международная политика

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