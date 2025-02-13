МИД: граждан Беларуси среди пострадавших в Мюнхене нет

Министерство иностранных дел Беларуси уведомило о том, что среди пострадавших в Мюнхене от наезда автомобиля нет граждан Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипломаты находятся в постоянном контакте с местными компетентными органами и продолжают отслеживать ситуацию. Власти уже подтвердили , что водитель, которым оказался 24-летний уроженец Афганистана, задержан. Местные СМИ сообщили, что нельзя исключать и экстремистские мотивы.

Маркус Зедер, премьер-министр Баварии (Германия):

Одно, что я должен сказать сейчас, что это, вероятно, нападение. На это есть много признаков. Все остальное еще предстоит выяснить. Есть гражданин Афганистана. Мы выясним все детали. Но мы благоразумно реагируем на любое подобное нападение. Но я также могу сказать вам, что наша решимость растет.

Злоумышленник уже имел проблемы с полицией. На его счету преступления, связанные с наркотиками и кражами. В настоящее время пострадавшие проходят лечение в нескольких больницах города. Отмечается, что многие участники демонстрации привели на мероприятие своих детей. Они тоже оказались среди пострадавших.