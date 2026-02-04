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WPolityce.pl: Польша борется с неисправностями корейских танков К2

04 февраля 2026 09:50
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WPolityce.pl: Польша борется с неисправностями корейских танков К2-0

ВС Польши столкнулись с серьезными техническими проблемами в ходе эксплуатации танков К2 «Черная пантера», приобретенных в Южной Корее, пишет ТАСС со ссылкой на интернет-портал wPolityce.pl.

Как рассказал военный эксперт Ярослав Вольский, двигатели указанной боевой машины «рассыпаются как новогодние елки». При введении в эксплуатацию танков в Польше военнослужащие столкнулись с рядом сложностей, к котрым привели проблемы с топливом и смазочными материалами. Эксперт отметил, что большие опасения вызывает вопрос перегрева двигателей, а также ситуации с их полным выходом из строя.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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