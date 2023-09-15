Польша пообещала увеличить расходы на оборону

Новости Польши. Польша упрекнула партнеров по НАТО в том, что те не хотят размещать на ее территории ядерное оружие. Соответствующее заявление сделал президент Анджей Дуда. Он пожаловался на якобы абсолютно беззащитное положение страны. Мол, Россия разместила в Беларуси атомные боеголовки, а Варшаве на это ответить нечем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поэтому в Варшаве считают, что союзники по Альянсу должны обеспечить Польше полную безопасность. Это предусмотрено соответствующей программой сотрудничества. В своем остром желании выпросить атомное оружие польский президент даже надавил на жалость. Он назвал страну чуть ли не главным защитником восточных рубежей НАТО, отметив, что она ускорила модернизацию армии.

Также Анджей Дуда пообещал увеличить расходы на оборону более чем до 4 % ВВП. Это больше, чем в какой-либо из стран военного блока. На основании перечисленного польский лидер считает, что Польша, как никто другой, имеет право на размещение ядерного оружия.