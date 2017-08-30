Ураган уничтожил жизнь – я потерял все, что у меня было. Осталась только маленькая сумка: жители Хьюстона о «Харви»

Новости США. Вот такой теперь в прямом смысле морской Хьюстон. Пробок больше нет – под водой гниют полмиллиона авто, только лодки и… пара аллигаторов в жилом квартале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сама буря немного стихла, но наследие оставила: треснула дамба. Еще немного, и конструкция обрушиться, а местная власть в послании народу предельно лаконична: «Бегите немедленно!» Погибли 30 человек, на дне уже 40 миллионов долларов: «Харви» продолжает бушевать в США

Горожане:

Люди, которые находятся в жилом доме рядом, отрезаны от внешнего мира. И еды у них дня на три. Я очень за них переживаю – неизвестно, спасем ли их. Телефонов нет, электричество мертвое. Мы должны хотя бы попробовать.

Очень много жертв и пропавших, чтобы сосчитать. Целые районы под водой и попасть туда невозможно. Мы пытались, но полиция запретила – сказали вернуться в лагерь.

Ураган уничтожил жизнь – я потерял все, что у меня было. Осталась только маленькая сумка. И теперь я здесь, в этом убежище. Но «Харви» оказался двуликим. Вода взбудоражила пламя – залиты генераторы местного химзавода, и он вот-вот рванет почти в центре Хьюстона. А там неподалеку убежища для пострадавших, и всех не вывезут. Кстати, 29 августа Техас посетил президент Трамп. Политик с присущим ему оптимизмом оценил ситуацию.

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки:

Мы любим вас, все будет хорошо. Мы скоро увидимся – вам повезло с губернатором. То, что произошло в Техасе, это исторический и даже эпичный момент. Беда случилась в Техасе, а этот штат выдержит что угодно. «Это наказание Техасу за поддержку Трампа на выборах». Мнение американского профессора Кеннета Стори – его уже уволили, впрочем – оказалось живучим. Противники Белого дома видят чуть ли не библейские мотивы в потопе, ведь хляби небесные разверзлись именно в самом сердце республиканского осла.