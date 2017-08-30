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«Я сегодня даже заплакал»: Максим Фадеев скорбит о смерти скрипача Дмитрия Когана

30 августа 2017 12:52
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Новости России. 29 августа умер известный российский скрипач Дмитрий Коган.

Музыканту было 38 лет.

Причиной смерти стала онкология – здесь подробнее.

Композитор и продюсер Максим Фадеев на своей странице в социальной сети посвятил смерти скрипача пост. Фадеев отметил, что весной был на концерте музыканта и после окончания выступления ему захотелось попасть на концерт снова.

Максим Фадеев, продюсер:
Вчера ушел из жизни потрясающий скрипач Дмитрий Коган! Такой молодой и талантливый музыкант и просто красивый человек. В марте я был на его концерте в ММДМ, сидел буквально в 2-ух метрах от него и слушал его скрипку. Видел, как стекает капелька пота по лбу. Он был необычайно красив и словно светился, а еще улыбался, исполняя музыку. Я следил за его пальцами, за ними невозможно было угнаться даже взглядом. Он закрывал глаза и я закрывал, возможно, весь зал закрывал и слушал в его исполнении Чайковского, Рахманинова, Шостаковича, Свиридова, Прокофьева. Это было настолько красиво, что вернувшись после концерта домой, я тут же начал искать в интернете новые концерты Дмитрия в Москве. Но, к сожалению, не нашёл.

«Я сегодня даже заплакал»: Максим Фадеев скорбит о смерти скрипача Дмитрия Когана-1

Фото:instagram.com/fadeevmaxim

Продюсер также рассказал, как увидел по телевизору, как Коган играет «Времена года» Вивальди и у музыканта появилась мечта услышать это произведение в исполнении скрипача вживую.

Максим Фадеев:
Я сегодня даже заплакал, прочитав статью об его уходе. Как жаль!!!!!! Светлая память Музыканту с большой буквы!!!

# Фотофакт # Некролог # Максим Фадеев # Дмитрий Коган

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