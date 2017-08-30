Погибли 30 человек, на дне уже 40 миллионов долларов: «Харви» продолжает бушевать в США

Новости США. Почти 57 триллионов литров воды выпало на юге США во время ливней, принесенных «Харви». Ураган нанес самый сокрушительный ущерб в истории страны – 20 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По последним данным Харви унес жизни 30 человек, десятки тысяч покинули дома.

«Хьюстон, у нас проблемы». Знаменитая фраза, ставшая синонимом ЧП, сегодня сигнал бедствия для семи миллионов человек. Именно столько пострадали от урагана «Харви» в Техасе. Причем цифра далеко не финальная, ведь считать, пока стихия еще не ушла, никто и не думает. Известно, что погибли 30 жителей, известно, что на дне уже 40 миллиардов долларов. В штате режим бедствия, а в Хьюстоне почти военное положение.