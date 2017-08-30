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Погибли 30 человек, на дне уже 40 миллионов долларов: «Харви» продолжает бушевать в США

30 августа 2017 15:15
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Новости США. Почти 57 триллионов литров воды выпало на юге США во время ливней, принесенных «Харви». Ураган нанес самый сокрушительный ущерб в истории страны – 20 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По последним данным Харви унес жизни 30 человек, десятки тысяч покинули дома.

Погибли 30 человек, на дне уже 40 миллионов долларов: «Харви» продолжает бушевать в США-1

«Хьюстон, у нас проблемы». Знаменитая фраза, ставшая синонимом ЧП, сегодня сигнал бедствия для семи миллионов человек. Именно столько пострадали от урагана «Харви» в Техасе. Причем цифра далеко не финальная, ведь считать, пока стихия еще не ушла, никто и не думает. Известно, что погибли 30 жителей, известно, что на дне уже 40 миллиардов долларов. В штате режим бедствия, а в Хьюстоне почти военное положение.

Погибли 30 человек, на дне уже 40 миллионов долларов: «Харви» продолжает бушевать в США-4

Сильвестр Тернер, мэр Хьюстона (США):
Я ввожу в Хьюстоне комендантский час. Все из-за мародеров. Не выходите на улицы и дороги по ночам – это опасно для жизни. Сейчас много людей в убежищах, и они волнуются за свои дома, имущество. Мы должны его сохранить от разграбления.

Ураган «Харви» продолжает разрушительный путь: 30 августа непогода придет в Луизиану

# Природные катаклизмы # Фотофакт # Сильвестр Тернер

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