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Упростят получение немецкого гражданства. Новый канцлер Германии сделал первые заявления

16 декабря 2021 06:50
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Новости Германии. Новый канцлер Германии сделал первые программные заявления. Некоторые из них достаточно громкие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Упростят получение немецкого гражданства. Новый канцлер Германии сделал первые заявления-1

Так, Олаф Шольц заявил, что правительство облегчит въезд в страну иностранным рабочим. И самое неожиданное, но очень ожидаемое для многих сообщение: ФРГ планирует упростить получение немецкого гражданства. Помимо этого в стране начнется непримиримая борьба с неонацизмом и правым экстремизмом, которые, по мнению канцлера, стали самой большой угрозой демократии в стране.

# Международная политика # Олаф Шольц # Фотофакт

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