Упростят получение немецкого гражданства. Новый канцлер Германии сделал первые заявления

Так, Олаф Шольц заявил, что правительство облегчит въезд в страну иностранным рабочим. И самое неожиданное, но очень ожидаемое для многих сообщение: ФРГ планирует упростить получение немецкого гражданства. Помимо этого в стране начнется непримиримая борьба с неонацизмом и правым экстремизмом, которые, по мнению канцлера, стали самой большой угрозой демократии в стране.