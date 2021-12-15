В Гонконге из-за пожара во Всемирном торговом центре на крыше были заблокированы 200 человек

Новости Китая. В Гонконге загорелось здание Всемирного торгового центра. Пожар вспыхнул в обеденный перерыв, когда там находилось множество посетителей ресторанов и многочисленных магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 200 человек, спасаясь от огня, оказались заблокированными на крыше. Прибывшие пожарные эвакуировали из здания более полутора тысяч человек, 14 из них отправили в больницу. Пока непонятно, из-за чего вспыхнул пожар. По свидетельствам очевидцев, он начался на первом этаже, затем пламя быстро распространилось по бамбуковым лесам, установленным на фасаде здания.