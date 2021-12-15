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В Гонконге из-за пожара во Всемирном торговом центре на крыше были заблокированы 200 человек

15 декабря 2021 20:57
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Новости Китая. В Гонконге загорелось здание Всемирного торгового центра. Пожар вспыхнул в обеденный перерыв, когда там находилось множество посетителей ресторанов и многочисленных магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гонконге из-за пожара во Всемирном торговом центре на крыше были заблокированы 200 человек -1

Около 200 человек, спасаясь от огня, оказались заблокированными на крыше. Прибывшие пожарные эвакуировали из здания более полутора тысяч человек, 14 из них отправили в больницу. Пока непонятно, из-за чего вспыхнул пожар. По свидетельствам очевидцев, он начался на первом этаже, затем пламя быстро распространилось по бамбуковым лесам, установленным на фасаде здания.

# Пожар # Фотофакт

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