У берегов Малайзии в результате крушения судна погибли 11 человек

Новости Малайзии. 11 человек погибли при крушении судна у берегов Малайзии. Еще 25 считаются пропавшими без вести. Работа спасателей осложняется тем, что неизвестно, сколько пассажиров было во время происшествия на борту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как рассказали выжившие в катастрофе, лодка нелегально перевозила примерно 50 мигрантов из Индонезии. У многих даже не было с собой документов.

Стоит отметить, что у берегов Малайзии часто гибнут люди. В основном из-за того, что контрабандисты, желая заработать, перегружают утлые суда, набивая их людьми, ищущими работу на малайзийских фабриках и плантациях.