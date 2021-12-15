Прямой эфир

У берегов Малайзии в результате крушения судна погибли 11 человек

15 декабря 2021 21:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Малайзии. 11 человек погибли при крушении судна у берегов Малайзии. Еще 25 считаются пропавшими без вести. Работа спасателей осложняется тем, что неизвестно, сколько пассажиров было во время происшествия на борту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У берегов Малайзии в результате крушения судна погибли 11 человек -1

Как рассказали выжившие в катастрофе, лодка нелегально перевозила примерно 50 мигрантов из Индонезии. У многих даже не было с собой документов.

Стоит отметить, что у берегов Малайзии часто гибнут люди. В основном из-за того, что контрабандисты, желая заработать, перегружают утлые суда, набивая их людьми, ищущими работу на малайзийских фабриках и плантациях.

# Кораблекрушения # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новый закон в Украине разрешает пограничникам применять оружие в направлении сопредельного государства
15 декабря 2021 21:01

Новый закон в Украине разрешает пограничникам применять оружие в направлении сопредельного государства

В Гонконге из-за пожара во Всемирном торговом центре на крыше были заблокированы 200 человек
15 декабря 2021 20:57

В Гонконге из-за пожара во Всемирном торговом центре на крыше были заблокированы 200 человек

В Германии требуют от нового правительства принять беженцев. Как реагирует официальный Берлин?
15 декабря 2021 14:18

В Германии требуют от нового правительства принять беженцев. Как реагирует официальный Берлин?