Прямой эфир

Новый закон в Украине разрешает пограничникам применять оружие в направлении сопредельного государства

15 декабря 2021 21:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. В Украине пограничникам разрешили применять оружие. В стране вступил в силу закон, дающий им право стрелять, использовать спецсредства и даже грубую физическую силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый закон в Украине разрешает пограничникам применять оружие в направлении сопредельного государства -1

Открывать огонь на поражение им позволено, когда нападают на них, при защите гражданских, освобождая заложников, или при задержании опасных преступников. В экстренных случаях им даже разрешили использовать гранаты.

Новый закон в Украине разрешает пограничникам применять оружие в направлении сопредельного государства -4

Но интерес представляет еще одно очень яркое нововведение. В некоторых случаях пограничники могут применять огнестрельное оружие, вооружение и боевую технику в направлении территории сопредельного государства.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Гонконге из-за пожара во Всемирном торговом центре на крыше были заблокированы 200 человек
15 декабря 2021 20:57

В Гонконге из-за пожара во Всемирном торговом центре на крыше были заблокированы 200 человек

В Германии требуют от нового правительства принять беженцев. Как реагирует официальный Берлин?
15 декабря 2021 14:18

В Германии требуют от нового правительства принять беженцев. Как реагирует официальный Берлин?

В Гонконге горело здание Всемирного торгового центра. Специалисты спасли более 1200 человек
15 декабря 2021 10:25

В Гонконге горело здание Всемирного торгового центра. Специалисты спасли более 1200 человек