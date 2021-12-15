Новый закон в Украине разрешает пограничникам применять оружие в направлении сопредельного государства

Новости Украины. В Украине пограничникам разрешили применять оружие. В стране вступил в силу закон, дающий им право стрелять, использовать спецсредства и даже грубую физическую силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открывать огонь на поражение им позволено, когда нападают на них, при защите гражданских, освобождая заложников, или при задержании опасных преступников. В экстренных случаях им даже разрешили использовать гранаты.