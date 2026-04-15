UnHerd: Зеленскому недолго остается радоваться поражению Орбана на выборах

Радость Владимира Зеленского в связи с поражением Виктора Орбана на выборах в Венгрии продлится недолго, пишет РИА Новости со ссылкой на UnHerd.

Киеву может показаться, что результат венгерских парламентских выборов – победа. У Венгрии настороженное отношение к Киеву и она зависит от энергоресурсов России, а это значит, что «любой сдвиг в политике может оказаться гораздо более ограниченным, чем надеется Зеленский», отмечает издание.

В материале указано, что глава одержавшей победу на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр объявил, что страна не намерена оказывать финансовую поддержку Украине или способствовать быстрому вступлению Киева в ЕС.

Politico назвало «главных разрушителей Евросоюза» после Орбана

Фото: Pinterest