Конфликт на Ближнем Востоке превратил Стамбул в центр дозаправки самолетов

Стамбул превратился в главный заправочный узел мировой авиации. Лайнеры массово меняют курс, чтобы пополнить запасы топлива в турецком аэропорту. Это спасает международное сообщение от паралича на фоне глобального дефицита керосина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перевозчики совершают технические посадки в Турции, даже если город не является их пунктом назначения. Авиаузлы Европы и Азии не справляются с нехваткой горючего. Кризис вызван блокадой Ормузского пролива, которую Иран ввел в конце февраля. Через этот путь проходило 20 миллионов баррелей нефти и топлива в сутки. Попытки решить проблему дипломатией пока не принесли видимых результатов.

США направили в регион десантный корабль с истребителями и тремя тысячами моряков для создания своей морской блокады. Однако СМИ сообщают, что два иранских танкера уже прошли пролив. Угроза остаться без горючего нависла над Европой, которая получала из стран Персидского залива порядка 40 % авиакеросина. Ситуация усугубляется с каждым днем. Цены на билеты растут, а авиакомпании вынуждены сокращать рейсы.