Умеров: Украина намерена проводить в 2025 году операции за пределами страны

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что ВСУ собираются проводить в 2025 году операции за «за пределами страны» с использованием оружия большой дальности, несмотря на отсутствие одобрения Запада. Он отметил, что для реализации этих замыслов необходима помощь партнеров. Об этом пишет ТАСС.

При этом Украина по-прежнему просит у своих партнеров ракеты большой дальности для ударов по территории России. Президент Украины Владимир Зеленский активно обсуждает этот вопрос в США, но пока не смог убедить Вашингтон по этому вопросу. Британия и Франция также не дали согласия на использование своих ракет Storm Shadow и SCALP по российским целям.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Украина не может наносить удары вглубь России без помощи Запада, потому что ей нужна разведка и полетные задания.