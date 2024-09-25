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Умеров: Украина намерена проводить в 2025 году операции за пределами страны

25 сентября 2024 14:45
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Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что ВСУ собираются проводить в 2025 году операции за «за пределами страны» с использованием оружия большой дальности, несмотря на отсутствие одобрения Запада. Он отметил, что для реализации этих замыслов необходима помощь партнеров. Об этом пишет ТАСС.

При этом Украина по-прежнему просит у своих партнеров ракеты большой дальности для ударов по территории России. Президент Украины Владимир Зеленский активно обсуждает этот вопрос в США, но пока не смог убедить Вашингтон по этому вопросу. Британия и Франция также не дали согласия на использование своих ракет Storm Shadow и SCALP по российским целям.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Украина не может наносить удары вглубь России без помощи Запада, потому что ей нужна разведка и полетные задания.

# Международная политика # Рустем Умеров # Оружие и боеприпасы # Владимир Путин # Владимир Зеленский

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