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Белорусам рекомендовано покинуть Ливан – МИД

25 сентября 2024 13:36
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Белорусам, находящимся в настоящее время в Ливане, рекомендовано покинуть эту страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке МИД Беларуси также призвал не посещать без необходимости Израиль.

Белорусам рекомендовано покинуть Ливан – МИД-2

Армия Израиля приняла решение о мобилизации двух резервных бригад для выполнения задач на северном фронте. Такое заявление сделали военачальники еврейской страны. Тем временем эксперты и международное сообщество пытаются предостеречь стороны от очередной эскалации, заявляя о рисках полномасштабной войны.

# Международная политика

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