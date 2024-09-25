Белорусам рекомендовано покинуть Ливан – МИД

Белорусам, находящимся в настоящее время в Ливане, рекомендовано покинуть эту страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке МИД Беларуси также призвал не посещать без необходимости Израиль.