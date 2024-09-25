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Эрдоган рассказал, что США и НАТО не хотят, чтобы Украина стала членом Альянса

25 сентября 2024 13:49
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Америка и ряд стран Североатлантического альянса не хотят видеть Киев в составе блока. Об это рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет ТАСС.

Неверным решением будет спешка в принятии Украины в НАТО, сообщил Эрдоган. Он объяснил это тем, что многие страны-участницы Альянса этого не хотят.

Эрдоган сообщил, что в данный момент в Анкаре не приняли итоговое решение касательно этого вопроса. Однако принимая решения, необходимо брать в расчет мнение по данному вопросу иных государств, входящих в состав блока, подчеркнул президент Турции.

# Международная политика # Реджеп Тайип Эрдоган

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