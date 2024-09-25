Эрдоган рассказал, что США и НАТО не хотят, чтобы Украина стала членом Альянса

Америка и ряд стран Североатлантического альянса не хотят видеть Киев в составе блока. Об это рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет ТАСС.
Америка и ряд стран Североатлантического альянса не хотят видеть Киев в составе блока. Об это рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет ТАСС.
Неверным решением будет спешка в принятии Украины в НАТО, сообщил Эрдоган. Он объяснил это тем, что многие страны-участницы Альянса этого не хотят.
Эрдоган сообщил, что в данный момент в Анкаре не приняли итоговое решение касательно этого вопроса. Однако принимая решения, необходимо брать в расчет мнение по данному вопросу иных государств, входящих в состав блока, подчеркнул президент Турции.