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Умерли 4 ребенка. Семья отравилась курицей и пельменями в Красноярском крае

23 сентября 2024 09:29
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В Красноярском крае России 12-летняя девочка умерла после того, как поела курицу и пельмени, приобретенные в сельском магазине. Об этом пишет РИА Новости.

Семья, состоявшая из шести человек, после употребления обеда почувствовала симптомы рвоты и тошноты. Мать семьи купила еду в магазине под названием «Олимп». 

Невзирая на все усилия врачей, все дети – 6, 11, 12 и 13 лет – скончались в результате тяжелого отравления.

Вся семья в полном составе была госпитализирована, а оставшиеся члены переведены в клинику в Красноярске. Состояние родителей стабильное, и их планируют допросить следователи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, а все продовольственные товары конфискованы. В рамках следствия были опрашиваются владелец и продавец магазина.

# Еда # Некролог

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