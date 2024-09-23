Израильская армия наносит удары по Ливану

Ливано-израильский конфликт вплотную приблизился к началу большой полноценной войны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас ЦАХАЛ наносит массированные удары по объектам «Хезболлы» в Ливане, в том числе находящиеся и в глубине страны. Как сообщает ливанская сторона, израильская авиация атакует волнами, не давая передышки.

В самом Министерстве обороны сейчас рассматривают возможность проведения масштабной наземной операции в Ливане, чтобы в том числе создать буферную зону, которая будет занимать несколько километров к северу от границы с Израилем. Эту информацию косвенно подтверждает активная переброска армейских подразделений. Боевые позиции уже заняла одна из дивизий, в состав которой входят воздушно-десантные бригады и силы специального назначения. В полной боевой готовности находятся около 20 тысяч солдат. Обострение на границе началось со взрыва пейджеров и других средств связи в Ливане 17-18 сентября, в результате чего различные ранения получили свыше 4 тысяч человек, несколько десятков скончались.