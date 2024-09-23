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Польша обвинила РФ в психологической операции из-за наводнения

23 сентября 2024 08:11
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Польские Вооруженные силы обвинили Российскую Федерацию в проведении дезинформационной кампании на фоне наводнений на юге и западе страны. Об этом пишет ТАСС. Однако никаких доказательств не показано.

Войска защиты киберпространства сообщили на сайте X (бывший Twitter), что РФ проводит информационно-психологическую кампанию с целью подрыва уверенности в структурах обеспечения безопасности Польши. 

При этом власти страны часто обвиняют РФ в гибридной борьбе и в кибератаках, не предоставляя доказательств.

# Международная политика # Польша

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