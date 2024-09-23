Польша обвинила РФ в психологической операции из-за наводнения

Польские Вооруженные силы обвинили Российскую Федерацию в проведении дезинформационной кампании на фоне наводнений на юге и западе страны. Об этом пишет ТАСС. Однако никаких доказательств не показано.

Войска защиты киберпространства сообщили на сайте X (бывший Twitter), что РФ проводит информационно-психологическую кампанию с целью подрыва уверенности в структурах обеспечения безопасности Польши.

При этом власти страны часто обвиняют РФ в гибридной борьбе и в кибератаках, не предоставляя доказательств.