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Определенные лобби не хотели успеха переговоров по Украине в Стамбуле – Эрдоган

23 сентября 2024 08:33
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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что определенные лобби не хотели, чтобы в 2022 году переговоры по урегулированию украинского кризиса в Стамбуле увенчались успехом. Об этом пишет РИА Новости.

Несмотря на такое сопротивление, Турция активно работала над завершением конфликта и будет работать дальше, заявил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров также выразил готовность России к участию в переговорах, исходя из новых реалий и «стамбульских принципов» урегулирования конфликта.

В сентябре на Всемирном экономическом форуме президент России Владимир Путин отметил, что если Украина готова к переговорному процессу, Москва не откажет, но переговоры должны быть основаны на стамбульских договоренностях.

Более того, в конце ноября 2023 года один из членов украинского парламента высказал предположение, что военные операции в Украине могли бы завершиться весной 2022 года, но киевский режим из-за давления Запада не согласился на прекращение конфликта из-за условия нейтралитета Украины.

# Международная политика # Реджеп Тайип Эрдоган # Сергей Лавров # Владимир Путин

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