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Умер кардиохирург Акчурин, оперировавший Ельцина

07 октября 2024 08:29
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Известный советский и российский врач-кардиохирург Ренат Акчурин умер на 79-м году жизни. Министр здравоохранения Михаил Мурашко принес соболезнования его коллегам и близким. Об этом пишет ТАСС.

Акчурин был общепризнанным авторитетом в сфере сердечно-сосудистой хирургии. Он разработал микрососудистую и гибридную кардиохирургию в России и внес весомый вклад в становление сосудистой хирургии.

В ноябре 1996 года он во главе группы хирургов успешно сделал аорто-коронарное шунтирование российскому лидеру Борису Ельцину.

# Некролог # Борис Ельцин

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