Умер кардиохирург Акчурин, оперировавший Ельцина

Известный советский и российский врач-кардиохирург Ренат Акчурин умер на 79-м году жизни. Министр здравоохранения Михаил Мурашко принес соболезнования его коллегам и близким. Об этом пишет ТАСС.

Акчурин был общепризнанным авторитетом в сфере сердечно-сосудистой хирургии. Он разработал микрососудистую и гибридную кардиохирургию в России и внес весомый вклад в становление сосудистой хирургии.

В ноябре 1996 года он во главе группы хирургов успешно сделал аорто-коронарное шунтирование российскому лидеру Борису Ельцину.