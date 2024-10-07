Иран снял ограничения на полеты, авиасообщение возобновлено

Аэропорты в Иране начинают восстанавливать воздушное сообщение после введенного ограничения, сообщил представитель Организации гражданской авиации Джафар Язерлу. Об этом пишет РИА Новости.

С вечера воскресенья до утра понедельника полеты были отменены в связи с напряженностью в регионе после ракетного обстрела Израиля Ираном. Первым возобновил работу Международный аэропорт имени имама Хомейни в Тегеране.

Авиасообщение возобновлено в штатном режиме с 23:00 по местному времени воскресенья, 6 октября.

Ранее, 1 октября, Иран нанес ракетный удар по Израилю, запустив около 180 единиц баллистических ракет. Большая часть из них была сбита, и обстрел не привел к жертвам среди израильских граждан. СМИ сообщали о гибели одного палестинца на Западном берегу.