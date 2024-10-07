Французские власти намерены взыскать с крупных компаний ещё 20 млрд евро

20 миллиардов евро дополнительно планируют получить с крупных компаний власти Франции. Повышение налогов коснется организаций с годовой выручкой от миллиарда евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство страны обеспокоено высоким риском финансового кризиса. В качестве способа его предотвращения глава нового Кабинета министров предложил сократить расходы бюджета на 60 миллиардов евро в 2025 году. 40 миллиардов из этой суммы планируют сэкономить за счет уменьшения расходов министерств, местных органов власти и программы социального обеспечения.