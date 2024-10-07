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Французские власти намерены взыскать с крупных компаний ещё 20 млрд евро

07 октября 2024 08:11
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20 миллиардов евро дополнительно планируют получить с крупных компаний власти Франции. Повышение налогов коснется организаций с годовой выручкой от миллиарда евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французские власти намерены взыскать с крупных компаний ещё 20 млрд евро-2

Правительство страны обеспокоено высоким риском финансового кризиса. В качестве способа его предотвращения глава нового Кабинета министров предложил сократить расходы бюджета на 60 миллиардов евро в 2025 году. 40 миллиардов из этой суммы планируют сэкономить за счет уменьшения расходов министерств, местных органов власти и программы социального обеспечения.

# Международная политика

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