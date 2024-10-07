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Страны ЕС проголосовали за повышение пошлин на китайские электромобили

07 октября 2024 08:12
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Страны Евросоюза проголосовали за повышение пошлин на китайские электромобили до 45 %. Предложение поддержали 10 государств, пять проголосовали против, еще 12 – воздержались, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны ЕС проголосовали за повышение пошлин на китайские электромобили-2

Новые пошлины будут действовать пять лет. Они составят 35 % для производителей электромобилей, экспортируемых из Китая. Нововведения дополнят существующую ставку в 10 %. Решение принято после того, как в ходе расследования в Евросоюзе установили, что КНР субсидирует свою промышленность. Пекин, отрицая это утверждение, пригрозил ЕС ответными тарифами на ряд продуктов питания, алкоголь и автомобили.

# Международная политика

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