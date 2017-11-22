Умер Дмитрий Хворостовский

Дмитрий Маликов, певец: У меня информация от моей поэтессы Лилии Виноградовой, которая с ним очень была близка и которая была там с ним. Она мне написала, что он умер в 3.36 утра по лондонскому времени.

По словам Маликова, Хворостовский умер в Лондоне. Ему было 55 лет.

Цитаты оперного певца о семье, опере и искусстве

В 2015 году Хворостовский рассказал о том, что болен онкологическим заболеванием. У певца обнаружили опухоль мозга.

Галерея образов Дмитрия Хворостовского в жизни и на сцене (подробности здесь).

Месяц назад СМИ сообщили о смерти Хворостовского. Однако семья исполнителя опровергла эту информацию.

Он жив и находится дома: информация о смерти Дмитрия Хворостовского оказалась ложной – здесь подробнее.