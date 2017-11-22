Умер Дмитрий Хворостовский

Новости России. Дмитрий Маликов сообщил РИА Новости о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского.
По словам Маликова, Хворостовский умер в Лондоне. Ему было 55 лет.
Дмитрий Маликов, певец:
У меня информация от моей поэтессы Лилии Виноградовой, которая с ним очень была близка и которая была там с ним. Она мне написала, что он умер в 3.36 утра по лондонскому времени.
Официально: представители Дмитрия Хворостовского подтвердили его смерть
Цитаты оперного певца о семье, опере и искусстве
В 2015 году Хворостовский рассказал о том, что болен онкологическим заболеванием. У певца обнаружили опухоль мозга.
Галерея образов Дмитрия Хворостовского в жизни и на сцене (подробности здесь).
Месяц назад СМИ сообщили о смерти Хворостовского. Однако семья исполнителя опровергла эту информацию.
Он жив и находится дома: информация о смерти Дмитрия Хворостовского оказалась ложной – здесь подробнее.