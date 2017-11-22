Прямой эфир

Умер Дмитрий Хворостовский

22 ноября 2017 07:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Дмитрий Маликов сообщил РИА Новости о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского.

По словам Маликова, Хворостовский умер в Лондоне. Ему было 55 лет.

Дмитрий Маликов, певец:
У меня информация от моей поэтессы Лилии Виноградовой, которая с ним очень была близка и которая была там с ним. Она мне написала, что он умер в 3.36 утра по лондонскому времени.

Официально: представители Дмитрия Хворостовского подтвердили его смерть

Умер Дмитрий Хворостовский-1

Цитаты оперного певца о семье, опере и искусстве

В 2015 году Хворостовский рассказал о том, что болен онкологическим заболеванием. У певца обнаружили опухоль мозга.

Галерея образов Дмитрия Хворостовского в жизни и на сцене (подробности здесь).

Месяц назад СМИ сообщили о смерти Хворостовского. Однако семья исполнителя опровергла эту информацию.

Он жив и находится дома: информация о смерти Дмитрия Хворостовского оказалась ложной – здесь подробнее.

# Некролог # Дмитрий Хворостовский

Другие новости рубрики

Все новости
Стихия обрушилась на город Сиракузы в штате Нью-Йорк: фотофакт
22 ноября 2017 07:29

Стихия обрушилась на город Сиракузы в штате Нью-Йорк: фотофакт

Дожди, переходящие в мокрый снег, накрыли Крым. Растет число аварий
22 ноября 2017 07:26

Дожди, переходящие в мокрый снег, накрыли Крым. Растет число аварий

В Польше из-за дефицита куриные яйца подорожали на 25%
22 ноября 2017 07:12

В Польше из-за дефицита куриные яйца подорожали на 25%