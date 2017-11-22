Дожди, переходящие в мокрый снег, накрыли Крым. Растет число аварий

Новости мира. На Крымском полуострове из-за непогоды без света остались около 5000 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. На Крымском полуострове из-за непогоды без света остались около 5000 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Энергетики уже выехали на места обрывов проводов. Также из-за ухудшения погодных условий возросло количество аварий. Автомобилистов просят соблюдать дистанцию и не нарушать скоростной режим. Дожди, переходящие в мокрый снег, обрушились на регион днем 21 ноября.
Усугубляет ситуацию сильный порывистый ветер.