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Дожди, переходящие в мокрый снег, накрыли Крым. Растет число аварий

22 ноября 2017 07:26
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Новости мира. На Крымском полуострове из-за непогоды без света остались около 5000 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видеофакт: в Могилев пришла зима

Дожди, переходящие в мокрый снег, накрыли Крым. Растет число аварий-1

Энергетики уже выехали на места обрывов проводов. Также из-за ухудшения погодных условий возросло количество аварий. Автомобилистов просят соблюдать дистанцию и не нарушать скоростной режим. Дожди, переходящие в мокрый снег, обрушились на регион днем 21 ноября.

Усугубляет ситуацию сильный порывистый ветер.

# Фотофакт # Погода

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