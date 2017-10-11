Он жив и находится дома: информация о смерти Дмитрия Хворостовского оказалась ложной

Новости России. Директор Дмитрия Хворостовского опроверг сообщения о смерти певца. «Это полная неправда!!! Он жив и находится дома», – написал исполнительный директор компании Askonas Holt в ответ на запрос агентства РИА-Новости.

В ночь на 11 октября российские издания распространили информацию о том, что Дмитрий Хворостовский ушел из жизни, не дожив пять дней до своего 55-летия.

О смерти певца в микроблоге Twitter сообщила и член Совета Федерации Елена Мизулина. Как позже пояснила сенатор, она отреагировала на сообщение, опубликованное в СМИ.



Елена Мизулина:

Как и все, я отреагировала на публикацию КП и множества других СМИ. Будем надеяться, что эта информация действительно недостоверная. Дай Бог.

Дмитрий Александрович в последние годы борется с тяжелой болезнью.

Летом 2015-го врачи обнаружили у него опухоль мозга (здесь подробнее). На протяжении почти года он наблюдался в одной из лучших британских клиник. После чего вернулся на сцену. Осенью прошлого года Хворостовский отменил свое выступление в Венской опере для того, чтобы пройти курс химиотерапии.

Летом 2017-го он выступил на малой родине. А вот запланированный на 26 сентября концерт в Московской государственной консерватории был отменен.

Информацию о смерти Хворостовского опровергла его подруга.

На своей странице в Instagram она оставила снимок, на котором запечатлена вместе с Дмитрием Александровичем. Кадр сопровождается подписью: «ОН ЖИВ! НЕВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! ГОСПОДИ БОЖЕ!!!!! ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЖУРНАЛИСТАМИ?»