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Улицы мексиканского Лос-Кабоса затоплены и покрыты толстым слоем грязи

05 сентября 2025 08:26
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Улицы мексиканского Лос-Кабоса затоплены и покрыты толстым слоем грязи после того, как ураган «Лорена» прошел вблизи популярного туристического места, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Улицы мексиканского Лос-Кабоса затоплены и покрыты толстым слоем грязи-2

Стихия принесла с собой проливные дожди и сильный ветер, которые повредили дороги и затопили автомобили. Хотя «Лорена» не вышла на сушу в этом регионе, внешние полосы шторма вызвали значительные наводнения. На видео из этого района видно, как по улицам течет грязная вода, несколько автомобилей застряли в заполненных мусором паводковых водах, а жители пытаются преодолеть опасные места пешком и на мотоциклах. Сейчас ураган ослаб до тропического шторма и продолжает двигаться на север через Южную Калифорнию, где, по расчетам специалистов, он обрушится на малонаселенный район. Синоптики предупреждают о возможных наводнениях в нескольких регионах штата, при этом особое беспокойство вызывают потенциальные оползни в горах. 

# Ураган # Мексика

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