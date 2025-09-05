Улицы мексиканского Лос-Кабоса затоплены и покрыты толстым слоем грязи

Стихия принесла с собой проливные дожди и сильный ветер, которые повредили дороги и затопили автомобили. Хотя «Лорена» не вышла на сушу в этом регионе, внешние полосы шторма вызвали значительные наводнения. На видео из этого района видно, как по улицам течет грязная вода, несколько автомобилей застряли в заполненных мусором паводковых водах, а жители пытаются преодолеть опасные места пешком и на мотоциклах. Сейчас ураган ослаб до тропического шторма и продолжает двигаться на север через Южную Калифорнию, где, по расчетам специалистов, он обрушится на малонаселенный район. Синоптики предупреждают о возможных наводнениях в нескольких регионах штата, при этом особое беспокойство вызывают потенциальные оползни в горах.