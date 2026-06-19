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Укрыться негде – жители Риги не знают, куда бежать в случае воздушной тревоги

19 июня 2026 17:15
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Латвия тратит на оборону рекордные 2,5 миллиарда евро, выполняя под козырек требование Брюсселя поднять эту планку до 5 % от ВВП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Львиная доля средств уходит на защиту воздушного пространства. Однако за последние два месяца в стране более 20 раз объявляли воздушную тревогу.

В ситуации, когда небо, за которое заплачены миллиарды евро, оказалось дырявым, логично иметь хотя бы надежный потолок над головой. Но в Риге, где проживает около 600 тысяч человек, несмотря на заверения политиков, укрыться по итогу негде. Оснащенные бункеры обещают построить только к осени, а пока жителям предлагают соблюдать «принцип двух стен».

Укрыться негде – жители Риги не знают, куда бежать в случае воздушной тревоги-2

Между тем, в рижских детских садах даже это правило соблюсти сложно. Единственное пространство, отвечающее «принципу двух стен», как рассказывают очевидцы, – место под лестницей. Подвалы также имеются не во всех зданиях. Власти призывают родителей не забирать детей из садов в случае тревоги, утверждая, что там они в большей безопасности, чем дома. Однако и это сомнительное заявление разбивается о суровую реальность.

Местные активисты показывали нам, как обстоят дела в подвалах. Через полчаса нам стало не хватать воздуха. Нас было довольно много, около 20 человек, и воздуха не хватало, потому что там нет вентиляционной системы. То есть там смело можно укрыться, но кратковременно. После реновации там будет вентиляция, вода, канализация и также несколько кроватей по необходимости.

Укрыться негде – жители Риги не знают, куда бежать в случае воздушной тревоги-4

Проблема не ограничивается детскими садами. На многих зданиях Риги есть таблички о наличии убежища, однако глава Комитета по безопасности признался, что указатели установили в спешке и они лишь вводят жителей в заблуждение. Всего в столице около 150 муниципальных зданий, признанных пригодными для укрытия, но вмещают они лишь 50 тысяч человек – это около 8 % населения. И даже эти люди не знают, куда бежать в случае реальной угрозы.

Я надеюсь, что в этом сообщении будут указания, надо ли куда-то отправляться или оставаться в помещении. Об убежищах ничего не знаю.

Укрыться негде – жители Риги не знают, куда бежать в случае воздушной тревоги-6

Подвал, конечно, подвал. А куда еще?
– А у вас в доме подвал как-то оборудован?
– Нет, абсолютно нет. Какое там оборудование?

Укрыться негде – жители Риги не знают, куда бежать в случае воздушной тревоги-8

Не знаю. Я живу в девятиэтажном доме. Куда идти, что делать, не знаю. Надеюсь, не придется все это использовать.

Именно техническая неисправность системы оповещения в Риге оставляет людей без информации. Уведомления об угрозе и расположении ближайшего укрытия приходят, но только тем, кто имеет новые модели телефонов. Старые же просто не принимают сигнал. В таких случаях остается лишь узнавать об угрозе по факту. Власти советуют следить за новостями по телевидению. А в остальном – надеяться на себя.

В Латвии почти не осталось здоровых призывников. Подробности здесь.

# Международная политика # Новости Латвии

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