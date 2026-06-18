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В Латвии почти не осталось здоровых призывников

18 июня 2026 08:19
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Латвия готовится к рекордному призыву, но здоровье молодежи подводит. С 2028 года в стране планируют призывать ежегодно по четыре тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии почти не осталось здоровых призывников-2

Но даже нынешние полторы тысячи набрать непросто. Среди тех, кому немного не хватило до годности, 35 % имеют невротические и стрессовые расстройства, 23 % – страдают эндокринными заболеваниями. Среди принудительно призванных годными к службе признают лишь каждого четвертого или пятого. У добровольцев ситуация лучше, но и там в строй попадают не более 75 %. Военные медики уже готовятся к худшему сценарию. В случае серьезного конфликта в армию будут призывать даже тех, кого сейчас считают ограниченно годными.

# Латвия

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