В Латвии почти не осталось здоровых призывников

Латвия готовится к рекордному призыву, но здоровье молодежи подводит. С 2028 года в стране планируют призывать ежегодно по четыре тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но даже нынешние полторы тысячи набрать непросто. Среди тех, кому немного не хватило до годности, 35 % имеют невротические и стрессовые расстройства, 23 % – страдают эндокринными заболеваниями. Среди принудительно призванных годными к службе признают лишь каждого четвертого или пятого. У добровольцев ситуация лучше, но и там в строй попадают не более 75 %. Военные медики уже готовятся к худшему сценарию. В случае серьезного конфликта в армию будут призывать даже тех, кого сейчас считают ограниченно годными.