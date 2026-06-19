Лидеры стран ЕС пытаются утвердить новый 7-летний бюджет почти на 2 триллиона евро

Евросоюз не справляется с собственными аппетитами. 19 июня на брюссельском саммите лидеры стран ЕС пытаются утвердить новый семилетний бюджет почти на 2 триллиона евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако этот финансовый пирог оказался не по зубам даже самым преданным Еврооптимистам. Проект встретил жесткое сопротивление тех, кто годами тащил на себе всю финансовую нагрузку Евросоюза. Германия, Швеция, Австрия, Нидерланды, Дания и Финляндия требуют урезать траты блока. В случае принятия бюджета их национальные взносы вырастут почти наполовину. И это в разгар экономического кризиса.

Переговоры осложняются на фоне предвыборного года в ключевых странах Европы. Чиновники опасаются, что бюджетная тема станет разменной монетой в борьбе за голоса избирателей.