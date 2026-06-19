Алжир наращивает добычу нефти

Нефтяной сектор Алжира демонстрирует заметное ускорение. По данным последнего отчета ОПЕК, в мае страна добывала 982 тысячи баррелей нефти в сутки – это максимальный показатель более чем за три года и шаг к символической отметке в миллион баррелей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рост происходит на фоне постепенной отмены добровольных ограничений добычи в рамках OPEC+. Углеводороды остаются основой экономики Алжира – это ключевой источник валютной выручки и львиная доля экспорта. Власти стремятся привлечь инвестиции, расширить разведку и модернизировать инфраструктуру.

Абдельмаджид Теббун, президент Алжира: Видение Алжира в сфере углеводородов обновляется. Сектор должен быть стабильнее. В недавней перестановке правительства мы разделили полномочия, выделив горнодобывающую отрасль отдельно. У Алжира амбициозная программа: освоение шельфа, расширение разведки на юге. Министерство должно соответствовать этим задачам, ведь будущие объемы добычи определят дальнейший курс отрасли.

Ахмед Суаалия, экономист:

Достижение максимума за три года показывает способность Алжира восстанавливать добычу, соблюдая обязательства OPEC+. Порог в миллион баррелей выглядит достижимым при благоприятной конъюнктуре. Более высокая добыча укрепит доходы от экспорта и позиции страны.

Эксперты отмечают: достичь миллиона баррелей – лишь часть задачи. Гораздо сложнее удержать темпы, обеспечить приток капитала и сохранить конкурентоспособность на фоне меняющегося мирового энергорынка. Для Европы Алжир становится все более важным поставщиком – как надежный и географически близкий партнер.