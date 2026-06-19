Глава Пентагона объявил о 6-месячном пересмотре американских сил в Европе

Крупнейшая трансформация за всю историю НАТО, о которой заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте накануне, уже начинается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее суть, по словам главы Пентагона Пита Хегсета, в том, чтобы заставить европейские страны взять на себя ведущую роль в собственной обороне, пока США пересматривают свое военное присутствие на континенте.

На встрече профильных министров стран блока Хегсет объявил о шестимесячной ревизии американских сил в Европе. И заявил, что времена «нахлебничества» прошли. При этом нынешний Альянс назвал «бумажным тигром», не способным к реальному сдерживанию, и призвал создать «НАТО 3.0» – более жесткий и боеспособный союз. Рютте подтвердил, что сокращение американского контингента начнется немедленно, и предупредил, что этот тест пройдут не все европейские союзники.