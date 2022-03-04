​​Украинские военные нанесли ракетный удар по штабу «Азова»

Обстановка в Украине по-прежнему неспокойная. Российские военные продолжают выполнение спецоперации вместе с народной милицией ДНР и ЛНР, работая на защиту мирного населения. В ДНР заявили об установлении контроля над 36 населенными пунктами. И сузили кольцо вокруг Мариуполя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России:

Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Красный Лиман, Ямполь, Приволье. Продолжается наступление в направлении на Краматорск. Подразделения Вооруженных сил Донецкой народной республики провели успешные наступательные действия и за ночь продвинулись до 8 километров. Взяты под контроль населенные пункты Назаровка, Куйбышево, Калинино, Новогригорьевка. Группировка войск ДНР продолжила сжимать кольцо окружения вокруг города Мариуполь и взяла под контроль завод имени Ленина. Вооруженные силы Российской Федерации продолжили наступление, действуя смежными флангами с подразделениями ДНР, и взяли под контроль Верхнюю Криницу, Комсомольское, Чистополье, Новополтавку, Камыш-Заря, Тружнево. За сутки территорию Донецкой народной республики обстреляли 26 раз. Читайте здесь.