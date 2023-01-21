Украина усиливает военную активность у белорусской границы

Новости Украины. Украина продолжает усиливать военную активность у рубежей Беларуси. Бойцы сопредельной страны провели очередные масштабные учения в Чернобыльской зоне отчуждения, приграничном с нашей страной районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В маневрах задействовали несколько сотен единиц бронетехники и тысячи солдат. В учебных боях отрабатывалась слаженность подразделений при ведении боевых действий в так называемой кризисной ситуации. Как заявил командующий объединенными силами Украины, маневры проводятся для повышения боеспособности армии и укрепления обороны страны. Но при этом отметил, что непосредственной угрозы вторжения с территории Беларуси нет.