42% эстонцев с высоким доходом признались, что хотят существенно снизить траты на покупки

Новости Эстонии. Из-за падения доходов эстонцы вынуждены менять свои покупательские привычки. Согласно исследованию, проведенному крупной торговой сетью, людям все труднее справляться с нынешней экономической ситуацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 64 % опрошенных признались, что начали искать товары на скидках и более тщательно подходить к их выбору. Еще 46 % эстонцев сказали, что стали выбирать самые дешевые продукты в своей категории. Ну а 15 % пожаловались, что порой им и вовсе приходится отказываться от покупок. Чаще других в подобную ситуацию попадают пенсионеры.