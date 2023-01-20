Белорусский дипломат об Украине: только путём переговоров можно покончить с кровопролитием

Только путем переговорного процесса можно покончить с кровопролитием, добившись мира. Об этом заявил заместитель Постоянного представителя Беларуси при ООН Павел Евсеенко на заседании Совбеза ООН по Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь неоднократно предоставляла свою территорию для проведения переговоров по мирному урегулированию кризиса. Однако западные страны не желают признавать наш вклад в переговорный процесс и наказывают Беларусь еще более жесткими санкциями. Такой политический тупик не приносит мира. Приходится констатировать беспрецедентный уровень напряженности и недоверия, который влечет за собой дальнейшую военную эскалацию в Восточноевропейском регионе. Поэтому важно иметь полное понимание ситуации и услышать позицию Беларуси, которая продолжит делать все возможное для урегулирования конфликта в Украине.