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Белорусский дипломат об Украине: только путём переговоров можно покончить с кровопролитием

20 января 2023 20:36
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Только путем переговорного процесса можно покончить с кровопролитием, добившись мира. Об этом заявил заместитель Постоянного представителя Беларуси при ООН Павел Евсеенко на заседании Совбеза ООН по Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский дипломат об Украине: только путём переговоров можно покончить с кровопролитием-1

Беларусь неоднократно предоставляла свою территорию для проведения переговоров по мирному урегулированию кризиса. Однако западные страны не желают признавать наш вклад в переговорный процесс и наказывают Беларусь еще более жесткими санкциями. Такой политический тупик не приносит мира. Приходится констатировать беспрецедентный уровень напряженности и недоверия, который влечет за собой дальнейшую военную эскалацию в Восточноевропейском регионе. Поэтому важно иметь полное понимание ситуации и услышать позицию Беларуси, которая продолжит делать все возможное для урегулирования конфликта в Украине.

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# Международная политика # Павел Евсеенко # Фотофакт

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