Томаш Грыгуч: поляков беспокоит, что происходит в мире. Вооружение приобрело неконтролируемый характер

Милитаризация страны и ее агрессивные планы в отношении восточных соседей все сильнее беспокоят поляков. Это вызывает у людей не только озабоченность, но и возмущение. В условиях, когда из-за тяжелой экономической ситуации им приходится экономить буквально на всем, правительство тратит баснословные деньги на военные расходы.

В 2023-м на эти цели пойдет около 22,5 миллиарда долларов. Из них половина – на закупку нового вооружения. Плюс в страну продолжают прибывать солдаты НАТО, которые привозят с собой сотни единиц бронетехники. Они уже буквально оккупировали восточные районы страны. Теперь поляки боятся одного – что вся эта армада может затеять вооруженный конфликт с Беларусью и Россией. А простым людям этого очень не хочется. И далеко не все разделяют и поддерживают агрессивные планы своего правительства.

Томаш Грыгуч, публицист, писатель (Польша):

Я бы хотел, чтобы люди в Беларуси и России и вообще на востоке увидели, услышали, что в Польше не все сошли с ума, что в Польше есть умные люди, которые еще могут думать и действовать по-польски и выражать интересы своего народа. Я писатель и аналитик, и не только меня, но и многих-многих поляков беспокоит то, что происходит в мире и регионе. Весь мир живет в большом напряжении, потому что мы становимся свидетелями уничтожения, разрушения старого миропорядка.

Вооружение в нашем регионе приобрело неконтролируемый характер, и это очень опасная динамика для всех нас. Почему? Потому что если дойдет до полномасштабного столкновения, войны, вооруженного конфликта между Востоком и Западом, во-первых, самую большую цену за все это снова заплатят белорусский и польский народы. Почему? Потому что обе наши страны находятся, как я называю, на проходных территориях. Вы, белорусы, хорошо знаете из своей истории, какие потери понес белорусский народ во время Второй мировой войны. Мы, поляки, тоже. Мы потеряли 6 миллионов человек. Весь ужас войны, все ее зло прошло по нашим землям. Мы должны помнить об этом.