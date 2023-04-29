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Украина провела очередные учения рядом с белорусской границей. Цель – подготовить военнослужащих к реальным боям

29 апреля 2023 08:18
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В свете происходящих у наших рубежей событий разработка Концепции национальной безопасности особенно актуальна. Украина провела очередные военные учения, и вновь недалеко от границы с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Украина провела очередные учения рядом с белорусской границей. Цель – подготовить военнослужащих к реальным боям-1

По информации представителя Минобороны страны, в Ровенской области прошла масштабная тренировка войск территориальной обороны. Военнослужащих обучали выполнять множество боевых задач. В частности, штурмовать здания, брать пленных и зачищать территорию от условного врага.  

Украина провела очередные учения рядом с белорусской границей. Цель – подготовить военнослужащих к реальным боям-4

Как рассказал командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины, одна из задач этих маневров – выработать у солдат психологическую устойчивость и подготовить их к реальным боям. Похожие учения на минувшей неделе прошли в Житомирской области.  

# Военные учения # Новости Украины # Фотофакт

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