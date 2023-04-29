Украина провела очередные учения рядом с белорусской границей. Цель – подготовить военнослужащих к реальным боям

В свете происходящих у наших рубежей событий разработка Концепции национальной безопасности особенно актуальна. Украина провела очередные военные учения, и вновь недалеко от границы с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации представителя Минобороны страны, в Ровенской области прошла масштабная тренировка войск территориальной обороны. Военнослужащих обучали выполнять множество боевых задач. В частности, штурмовать здания, брать пленных и зачищать территорию от условного врага.