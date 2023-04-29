В свете происходящих у наших рубежей событий разработка Концепции национальной безопасности особенно актуальна. Украина провела очередные военные учения, и вновь недалеко от границы с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В свете происходящих у наших рубежей событий разработка Концепции национальной безопасности особенно актуальна. Украина провела очередные военные учения, и вновь недалеко от границы с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По информации представителя Минобороны страны, в Ровенской области прошла масштабная тренировка войск территориальной обороны. Военнослужащих обучали выполнять множество боевых задач. В частности, штурмовать здания, брать пленных и зачищать территорию от условного врага.
Как рассказал командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины, одна из задач этих маневров – выработать у солдат психологическую устойчивость и подготовить их к реальным боям. Похожие учения на минувшей неделе прошли в Житомирской области.