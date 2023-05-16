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Украина официально присоединилась к киберцентру НАТО

16 мая 2023 15:12
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Украина присоединилась к киберцентру Североатлантического альянса, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел страны.

Государственный флаг Украины был поднят в штабе киберцентра НАТО в Таллине, что означает официальное включение страны в состав. Таллинский отдел был аккредитован и официально утвержден международной военной организацией совета НАТО в 2008 году. Его предназначение состоит в укреплении сотрудничества и обмена в вопросах киберобороны между государствами - членами НАТО и их партнерами. Кроме того, киберцентр участвует в разработке образовательных программ, создании правовых и политических документов в этой области, а также занимается проведением международных учений по киберзащите под названием Locked Shields.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что хочет заручиться поддержкой со стороны партнеров и получить приглашение в Альянс уже сегодня.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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