Украина официально присоединилась к киберцентру НАТО

Украина присоединилась к киберцентру Североатлантического альянса, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел страны.

Государственный флаг Украины был поднят в штабе киберцентра НАТО в Таллине, что означает официальное включение страны в состав. Таллинский отдел был аккредитован и официально утвержден международной военной организацией совета НАТО в 2008 году. Его предназначение состоит в укреплении сотрудничества и обмена в вопросах киберобороны между государствами - членами НАТО и их партнерами. Кроме того, киберцентр участвует в разработке образовательных программ, создании правовых и политических документов в этой области, а также занимается проведением международных учений по киберзащите под названием Locked Shields.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что хочет заручиться поддержкой со стороны партнеров и получить приглашение в Альянс уже сегодня.