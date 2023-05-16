Украинская армия провела очередные учения рядом с белорусской границей

Украинская армия провела очередные учения. И вновь недалеко от границы Беларуси – в Черниговской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В маневрах были задействованы сотни военных и несколько десятков единиц бронетехники. Сценарий тренировки был довольно обширный. В частности, отрабатывались боевые действия в полевых условиях, штурм позиций противника и оказание помощи раненым. Но основное внимание уделялось навыкам ведения войны в городе. Стоит отметить, что за последние несколько месяцев это уже третьи учения, которые проходят в непосредственной близости от наших рубежей.