Плохо и будет ещё хуже. Данные соцопроса: как латвийские бизнесмены описывают ситуацию в стране?

Новости Латвии. Плохо и будет еще хуже. Так бизнесмены стран Балтии описывают экономическую ситуацию в своих государствах. Об этом говорят данные опроса, проведенного среди членов Немецко-балтийской торговой палаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По уровню пессимизма бесспорными лидерами стали латвийские предприниматели. 14 % из них считают, что положение дел намного ниже среднего. 52 % респондентов уверены, что в 2023 году станет еще хуже. 62 % работающих в Латвии предприятий считают самым большим риском для своего бизнеса высокие расходы на энергию. Многие по этой причине уже сократили производство.

Опрос также показал, что латвийские бизнесмены критически относятся к работе правительства. О том, что власть работает из рук вон плохо, высказались 19 % опрошенных.