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ВОЗ призывает осторожно использовать ChatGPT и другие чат-боты с ИИ

16 мая 2023 15:08
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ВОЗ подчеркивает необходимость осторожного использования искусственного интеллекта, такого как ChatGPT. Таких мер следует придерживаться для сохранения общественного здоровья и во благо самостоятельности людей, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

Всемирная организация здравоохранения призывает изучить риски, связанные с использованием чат-ботов с ИИ для улучшения доступа к медицинской информации, принятия решений и диагностики, оценить их пользу перед широким внедрением в здравоохранение и медицину. Это предложение адресовано как отдельным лицам, так и медицинским учреждениям и администраторам систем здравоохранения.

# It-технологии

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