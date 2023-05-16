ВОЗ призывает осторожно использовать ChatGPT и другие чат-боты с ИИ

ВОЗ подчеркивает необходимость осторожного использования искусственного интеллекта, такого как ChatGPT. Таких мер следует придерживаться для сохранения общественного здоровья и во благо самостоятельности людей, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

Всемирная организация здравоохранения призывает изучить риски, связанные с использованием чат-ботов с ИИ для улучшения доступа к медицинской информации, принятия решений и диагностики, оценить их пользу перед широким внедрением в здравоохранение и медицину. Это предложение адресовано как отдельным лицам, так и медицинским учреждениям и администраторам систем здравоохранения.