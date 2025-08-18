ООН прогнозирует рекордный объём производства зерновых в мире

Как ни крути, продовольствие в современном невероятно турбулентном мире – ресурс № 1. При этом ресурс, если хотите, политический. Едва ли нужно объяснять связь между, например, географией планетарного голода и социальной нестабильности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И вот эта самая стабильность странам и регионам дается все дороже. В подтверждение свежие цифры от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН: в минувшем июле мировые цены на продукты питания достигли самого высокого уровня за два года.

Но сосредоточимся на главном мировом продукте. Хлеб, а точнее его достаток, вне всяких сомнений, мерило ситуации в странах и регионах. И в этом смысле, как нельзя уместнее будет вспомнить фразу, которую часто повторяет наш Президент: «Быть с хлебом». И она, очевидно, означает «быть по-настоящему независимым». Итак, все та же ФАО прогнозирует в 2025-м рекордный объем производства зерновых на планете.

Ожидается, что он приблизится к отметке в 3 миллиарда тонн. И это почти на 2,5 % выше, чем годом ранее. При этом в предстоящем сезоне – то есть после получения урожая – потребление пшеницы повысится на 0,8 %, а объем торговли зерновыми вообще вырастет более чем на процент и приблизится к отметке в 500 миллионов тонн. Иными словами, сегодня во всем мире делают ставку на зерно.

Причем зерно собственное. Именно поэтому большинство стран пытается не только обеспечить себя, но и по максимуму продавать за рубеж этот стратегический товар. Вот так выглядит топ-5 главных мировых экспортеров пшеницы по итогам минувшего года: США, Австралия, Канада, Евросоюз (где в лидерах продаж Франция, Румыния, Болгария и Германия) и, наконец, безусловный мировой лидер – Россия.

Наш ближайший союзник удерживает планетарное первенство уже 9-й год подряд, уверенно опередив предыдущего лидера США и не оставив ему никаких шансов вернуть этот статус. Но важное замечание – это не гонка ради гонки. Собственное зерно, а еще лучше с излишком – вопрос стратегический.