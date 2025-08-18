Власти Молдовы подталкивают своих фермеров к банкротству
Продовольственная безопасность под контролем властей Молдовы, правда, способ ее обеспечить был выбран, мягко говоря, нестандартный. Они просто стали уничтожать свое сельское хозяйство. И первыми под этот каток попали молдавские фермеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правительство при помощи банков начало массово их разорять. С аграриев стали принудительно взыскивать долги, несмотря на катастрофическую ситуацию в отрасли. Речь идет не о злостных неплательщиках, а о хозяйствах, которые пострадали от неурожаев, падения цен на продукцию и роста стоимости топлива и удобрений.
У них грозятся отобрать технику и даже землю. Вместо программы помощи, отсрочки от выплат или реструктуризации долгов, правительство решило силой подтолкнуть фермеров к банкротству. Как утверждают эксперты, делается это с одной целью – подзаработать на бедах аграриев. Отобрать у них сельхозполя, чтобы потом по завышенным ценам перепродать их зарубежным толстосумам.
Сергей Штефанко, фермер:
Мы сейчас как больной, который лежит на смертном одре, и орган за органом: печень, сердце, легкие, отказывают. Мы в реанимации. К сожалению, вместо врача, который нам нужен и которому платим, к нам кто-то приходит и кормит обещаниями, что все будет хорошо. Но мы в клинической смерти.
Вместо того чтобы поддержать своих же фермеров, покупая у них сельхозпродукцию, власти, похоже, по указке Брюсселя предпочитают приобретать ее у европейских аграриев. По данным экспертов, практически 85 % продуктов питания на полках магазинов – это импортируемый товар.
То есть страна всего на 15 % обеспечена собственным продовольствием. Политика нынешнего правительства ведет к тому, что страна скоро будет полностью зависеть от иностранной продукции. И это при том, что раньше Молдова снабжала фруктами и овощами весь Советский Союз.