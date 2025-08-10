Украина, безопасность в Европе и поставки газа – о чём Путин и Трамп будут говорить на Аляске?

Ранее Зеленский требовал, чтобы его допустили на переговоры, но буквально накануне Киев заявил, что не собирается делать территориальные уступки. Это означает, что если Зеленский все-таки появится на сцене, то мирный договор точно не подпишут, по крайней мере в той его части, которая касается Крыма и 4 областей.

Аляску долгое время буквально связывал мост с Россией. Да и до 1867 года этот регион входил в состав Российской империи, а после был продан США. На неделе стало известно, что на Аляске состоится долгожданная встреча Путина и Трампа. Ну и, собственно, это пока все, что известно про саммит. Ни повестка, ни состав участников не разглашаются, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Как утверждают некоторые источники, проект соглашения предполагает заморозку этого вопроса на несколько десятилетий, то есть признание де-факто, а не де-юре. Скорее всего, именно такой вариант предложат американцы, но непонятно, пойдет ли на него Россия. Потому что цели военной операции не столько территориальные, как политические – это невступление Украины в НАТО, сокращение армии, проведение выборов и восстановление транзита газа. Эти и другие условия Россия ранее зафиксировала в меморандуме. Но пока что Украина ни на одну из уступок не пошла.

Но и без этого Москве и Вашингтону есть о чем поговаривать. Главная тема – это безопасность в Европе и развертывание ракетных систем. А еще поставки газа и нефти в ЕС.

Ранее Трамп заключил договор с фон дер Ляйен, что Евросоюз купит у Штатов газа на 750 миллиардов, но такого объема у американцев просто нет. Поэтому возможен вариант, что Россия и США будут продавать Европе газ совместно. Но в любом случае быстрого результата ждать не стоит, потому что и ЕС, и Киев пока против нормализации. Зато уже анонсирована вторая встреча на российской территории, после Аляски. То есть продолжение следует.