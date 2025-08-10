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Американец попал в психиатрическую клинику после советов ChatGPT

10 августа 2025 16:42
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Американец попал в психиатрическую клинику после советов ChatGPT-0

Мужчина 60 лет, не имевший ранее психиатрических диагнозов, оказался в больнице после соблюдения диеты, которую ему рекомендовала нейронная сеть. Об этом пишет РИА Новости.

Он исключил соль, заменив ее на бромид, и начал дистиллировать воду в домашних условиях. В итоге у него появились симптомы паранойи и сильной жажды, но он отказывался пить предлагаемую в больнице ему воду.

По мнению ученых, причиной стало хроническое отравление бромидами – бромизм, сопровождающийся кожной сыпью, слабостью и ухудшением памяти. Вероятно, он воспользовался советом ChatGPT 3.5 или 4.0.

Фото: pixabay

# Здоровье

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